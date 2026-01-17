Arsuz'da çocuklar "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" filmini izledi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, 'Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda' animasyon filmini izledi ve TUSAŞ tarafından hediye montlar dağıtıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çocuklar, "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" animasyon filmini izledi.
Hatay Valiliği himayesinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Arsuz Öğretmenevi'nde etkinlik düzenlendi.
Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ile eşi Büşra Eroğlu'nun da katıldığı etkinlikte çocuklar, "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" animasyon filmini izledi.
Etkinlikte çocuklara, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından hazırlanan montlar hediye edildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel