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Antakya Medeniyetler Korosu ceza infaz personeli için sahne aldı

Antakya Medeniyetler Korosu ceza infaz personeli için sahne aldı
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Hatay'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu, Devlet Tiyatroları Hatay Sahnesi'nde konser verdi. Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro, farklı kültürlere ait eserler seslendirdi. Etkinliğe ceza infaz kurumu personeli, aileleri ve yerel yöneticiler katıldı.

Hatay'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Devlet Tiyatroları Hatay Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koro, farklı dil, din ve kültürlere ait eserleri seslendirerek katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Salonu dolduran davetliler, koronun seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti.

Konsere, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Erdal Aksu, Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selda Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç ile çok sayıda ceza infaz kurumu personeli ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş
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