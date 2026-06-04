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Hatay Valisi Masatlı, "Çevlik Su Sporları ve Doğa Aktiviteleri Köyü"nde incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Masatlı, 'Çevlik Su Sporları ve Doğa Aktiviteleri Köyü'nde incelemelerde bulundu
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde tamamlanmak üzere olan Çevlik Su Sporları ve Doğa Aktiviteleri Köyü proje alanında incelemelerde bulundu. Projenin bitmesiyle bölgenin alternatif turizm olanaklarının güçleneceği ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerin artacağı belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tamamlanma aşamasına gelen "Çevlik Su Sporları ve Doğa Aktiviteleri Köyü" proje alanında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Masatlı, Samandağ ilçesindeki Çevlik Mahallesi'nde hayata geçirilen projede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin tamamlanmasıyla bölgenin alternatif turizm imkanlarının güçleneceğini, su sporları ve doğa temelli etkinliklerin çeşitleneceğini ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerin artacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş
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