Hatay'da Büyük Altyapı Projeleri ve Doğa Koruma Adımları

(ANKARA) - Hatay'daki TOKİ çalışmalarını denetleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşa edileceğini, Atatürk Parkı'nın genişletileceğini ve Milleyha Kuş Cenneti'nin sit alanı olarak korunacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Uzun Çarşı'daki Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) inşaat şantiyesinde basın açıklaması yaptı. Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hatay yeniden ayağa kalkışın simge şehri oluyor"

"Bugün Hatay'ımıza söz verdiğimiz gibi; yeniden ayağa kalkışın simge şehri oluyor. Bugüne kadar Hatay'da; 46 bin yuvayı ve iş yerini hak sahiplerine teslim ettik. 2025 sonuna kadar, söz verdiğimiz 187 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız. Hatay'ımızda altyapı noktasında çok büyük bir adım atıyoruz. Antakya ve Defne'de 11,2 kilometre uzunluğunda, 5,6 metre çapında ülkemizin en büyük atık su tünelini inşa ediyoruz. Bu tünel ile Büyükçat'a yapacağımız ileri biyolojik atık su arıtma tesisine Antakya ve Defne'nin bütün atık suyunu taşıyacağız. İnşallah bu arıtma tesisi ve tünelimizle 1 milyon vatandaşımıza hizmet etmiş olacağız. Yine Hatay'ımıza bir müjdemizi daha buradan vermek istiyorum. Biliyorsunuz şehirlerimizi ayağa kaldırırken bütüncül yaklaşıyor, yeşil alanlarıyla sosyal donatılarıyla inşa ediyoruz. Bu kapsamda Antakya'daki Atatürk Parkımızı daha da büyütüyoruz. Parkımızı 100 bin metre kareden 140 bin metrekareye çıkararak hemşehrilerimize yeni bir nefes alanı daha kazandırıyoruz. Bir önemli çalışmamızı daha paylaşmak isterim. Dünyanın en önemli Kuş Göç Yolu olan Milleyha Kuş Cenneti'ni doğal sit alanı ilan etmek için de gereken adımları atıyoruz. Bu bölgedeki tüm doğal varlıklarımızı, kuşlarımızı koruyacak bu adımımızı ilgili bakanlıklarımızla birlikte atacağız.

"Terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Terörsüz Türkiye hedefi, bugün burada yaraları sararken gösterdiğimiz birlik kadar kıymetlidir. Çünkü bir yandan inşa ve ihya çalışmalarını yürütürken bir yandan da geleceğimizi tehdit eden karanlık odakları bertaraf etmek zorundayız. Bu topraklarda artık yalnızca umut yeşermeli, çocuklarımızın cıvıltıları yankılanmalıdır. Biz bin yıldır bu topraklarda biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte varız, birlikte güçlüyüz. ve bizler, terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."