Haberler

Hatay'da içi boş havuzda mahsur kalan bal porsuğu kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde susuz bir havuzda mahsur kalan bal porsuğu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde içi boş havuzda mahsur kalan bal porsuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacılar Mahallesi'nde susuz bir havuzda porsuğun mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havuz içerisinde mahsur kalan bal porsuğunu bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen bal porsuğu, doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA / Salim Taş
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Ermenistan'da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Komşu ülke, seçime saatler kala karıştı! 6 aday gözaltına alındı
Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Her yerde aranıyorlardı, Türkiye'de böyle yakalandılar
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme