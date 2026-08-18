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Samandağ'da alıkonulma olayında 2 tutuklama

Samandağ'da alıkonulma olayında 2 tutuklama
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Ağustos'ta, arkadaşlarının çağrısı üzerine Balıkçılar Çarşısı'na giden 16 yaşındaki K.G, 3 şüpheli tarafından metruk bir daireye götürülüp kendisine silah doğrultulduktan sonra gözleri, elleri ve ayakları bağlanarak alıkonuldu.

Şüphelilerin olay yerinden ayrılmasının ardından dairede yalnız kalan K.G. bağlarından kurtulup babası Efgan Gümüş'ün iş yerine gitti.

Durumu öğrenen baba Gümüş, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği B.K. ve H.T. ile H.H.K'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K. ve H.T. tutuklandı H.H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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