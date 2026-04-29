Hatay'da belediyenin kazısında kaya mezarı bulundu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde belediyenin yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu.

İlçedeki Yeni Mahalle'de belediyenin sosyal tesis alanında yürüttüğü büyütme ve yenileme çalışmaları sırasında iş makinesiyle yapılan kazıda mağaraya rastlandı. Mağaranın içerisinde insan kemikleri ve küp parçalarına rastlanılması üzerine çalışmalar durduruldu. Belediye ekipleri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne haber verildi. Arkeolog ve teknik ekipler tarafından yapılan incelemede, mağarada Roma dönemine ait kaya mezarı olduğu tespit edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar güvenlik amacıyla kapatıldı.

Kaya mezarının müzeye nakli için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar