Hatay'da bayram arifesinde şehitliğe ziyaret

Hatay'da Kurban Bayramı arifesinde şehitler ve depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Vali Mustafa Masatlı, ziyarette bulundukları Antakya Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı, dua okudu.

Masatlı, gazetecilere, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin kentte "derin yaralara" neden olduğunu söyledi.

Afette hem çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini hem de bina stokunun ciddi hasar aldığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"O günden bugüne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve başkanlığında, dünyanın afet sonrası en büyük ihya ve imar çalışmaları seferberlik ruhuyla devam ediyor. Çok şükür vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştiriyoruz. Her bayramımız bir önceki bayramımızdan daha neşeli, huzurlu ve güzel geçiyor. Çarşılarımız daha hareketli, insanlarımız daha mutlu. Şehrimizin dışındaki hemşehrilerimiz de şehrimize gelmeye başladı. Bunların tamamı mutluluğumuzu fazlalaştırıyor."

Masatlı, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Konuşmasının ardından Vali Masatlı, Narlıca Deprem Mezarlığı'ndaki kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
