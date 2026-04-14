Antakya'da Prefabrik Çarşıda Ayakkabı Hırsızlığı

Antakya'da prefabrik çarşıda bir iş yerinden ayakkabı çalan 5 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık, bayram öncesi hazırlık yapan esnafı mağdur etti.

Olay, gece saatlerinde Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan prefabrik çarşıda meydana geldi. Elektrikli motosikletle çarşıya gelen 5 kişi, esnaf Mehmet Şerif Taş'a ait iş yerine girdi. Şüphelilerden 2'si motosikleti, iş yerinin önüne yanaştırdıktan sonra mavi çadırı kaldırarak altındaki ayakkabıları aldı. Diğer şüphelilerin de çevrede gözcülük yaptığı görüldü. Ayakkabıları numaralarına bakarak seçen şüphelilerin hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bayram öncesi satış için hazırladığı ayakkabıları çalınan Mehmet Şerif Taş'ın ihbarı sonrası hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
