Hatay'da aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi: Sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

HATAY - Hatay'da etkili olan yağışlı hava, su baskınlarına ve mezarlık duvarının çökmesine neden olurken yaşanan heyelan nedeniyle Samandağ- Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Hatay il genelinde yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini oldukça hissettirdi. Samandağ ilçesinde tarlaları su basarken dağlık alanlarda adeta şelale oluştu. Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin yağış sonrası sahada yürütülen çalışmalara katılarak ekiplere destek verdiler. İlçe merkezinde bulunan mezarlığının duvarı da yağışlı havanın etkisiyle çöktü. Samandağ - Arsuz sahil yoluysa yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yağışlı havanın hafta sonu da etkili olacağı öğrenildi.