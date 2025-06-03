Hatay'da Asılsız İddialar Yüzünden Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

Hatay'da Asılsız İddialar Yüzünden Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı
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Hatay'da, sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen baba ve oğlu gözaltına alındı. Jandarma, 'Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişi' iddiası üzerine araştırma yaptı.

Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.

Samandağ Kaymakamlığının açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.

Ekipler, asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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