Hatay'da Asılsız İddialar Yüzünden Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı
Hatay'da, sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen baba ve oğlu gözaltına alındı. Jandarma, 'Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişi' iddiası üzerine araştırma yaptı.
Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.
Samandağ Kaymakamlığının açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.
Ekipler, asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel