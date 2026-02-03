Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışması başlatıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü ileri sürülen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'nde bir kişinin Asi Nehri'ne düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada arkadaşlarıyla nehir kenarında bulunan B.K'nin henüz belirlenemeyen nedenle nehre düştükten sonra gözden kaybolduğu tespit edildi.

Ekipler, B.K'yi bulmak için nehirde ve kıyısında arama çalışması başlattı.