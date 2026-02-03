Haberler

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü iddia edilen B.K. için arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, nehirde ve kıyısında B.K.'yi bulmak için mücadele veriyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü ileri sürülen kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'nde bir kişinin Asi Nehri'ne düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada arkadaşlarıyla nehir kenarında bulunan B.K'nin henüz belirlenemeyen nedenle nehre düştükten sonra gözden kaybolduğu tespit edildi.

Ekipler, B.K'yi bulmak için nehirde ve kıyısında arama çalışması başlattı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

