Hatay'da Asi Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Hatay'da Asi Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
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Hatay'ın Altınözü ilçesi Bohşin Mahallesi'nde Asi Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi çıkardı; kimlik tespiti ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Altınözü ilçesi Bohşin Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri, nehre girerek cesedi çıkardı.

Bir erkeğe ait olan ceset, kimliğinin tespiti ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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