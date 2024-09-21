Hatay'da Asi Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin 65 yaşındaki A.C.'ye ait olduğu belirlendi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 65 yaşındaki A.C'ye ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.