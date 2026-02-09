Haberler

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü iddia edilen 24 yaşındaki belediye çalışanı Berkan Karakaya'nın bulunması için dron destekli arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Hatay ve diğer illerden gelen desteklerle bölgede yoğun bir şekilde arama yapıyor.

Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelini arama çalışmaları devam ediyor.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

Dron destekli çalışmaya Hatay, Ankara, Sivas ve Mersin'in AFAD ekiplerinin yanı sıra polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
