Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştükten sonra kaybolan belediye çalışanı Berkan Karakaya'nın cansız bedeni, yapılan kapsamlı arama çalışmalarının ardından bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelinin cansız bedeni bulundu.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

Arama çalışmalarında Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
