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Hatay'da Asi Nehri'nde Balık Ölümleri: Çiftçilerin Set Çekmesi Neden Oldu

Hatay'da Asi Nehri'nde Balık Ölümleri: Çiftçilerin Set Çekmesi Neden Oldu
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Hatay'da bazı çiftçilerin Asi Nehri'ne set çekmesi ve suyu kendi tarlalarına aktarması sonucu, nehirde balık ölümleri meydana geldi. Oksijensiz kalan balıkların telef olduğu görüldü.

HATAY'da bazı çiftçilerin Asi Nehri'ne set çekip, suyu kendi tarlalarına aktarmaları nedeniyle toplu balık ölümleri görüldü.

İlçedeki Güzelburç Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'ne bazı çiftçiler toprak ve taşlarla set çekti. Çiftçilerin motorlu pompalarla suları kendi tarlalarına aktarmaları nedeniyle nehrin bazı bölümündeki balıklar oksijensiz kaldı. Uzun süre solunum yapamayan çok sayıda balığın telef olduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar, yetkililerin bir an önce müdahalede bulunmasını istedi.

Haber: Samim SELÇUK-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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