Hatay'da 3 şüpheli ve firari 2 hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ, İskenderun ve Erzin ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan C.T. H.T. ve A.Y. ile kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.S. ve İ.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.