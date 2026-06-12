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Hatay'da anızda çıkıp zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, yaklaşık 200 dönüm alan etkilendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş
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