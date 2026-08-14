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Reyhanlı'da Altyapı Kazısında Mozaik Bulundu

Reyhanlı'da Altyapı Kazısında Mozaik Bulundu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde HATSU'nun altyapı çalışmaları sırasında bir evin bahçesinde 1,5 metre derinlikte mozaik bulundu. Müze ekipleri, mozaiğin zarar görmeden çıkarılması ve döneminin belirlenmesi için inceleme başlattı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde belediyenin yaptığı altyapı çalışmaları sırasında bahçede yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik bulundu. Müze ekipleri, alanda inceleme başlattı.

Davutpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesinde altyapı çalışması yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, kepçeyle gerçekleştirilen kazı sırasında yerin 1,5 metre derinliğinde mozaik parçalarına rastladı. Görevliler, jandarma ve Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi aldı. Alanda inceleme yapan müze yetkilileri, mozaiğin zarar görmeden çıkarılması ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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