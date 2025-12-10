Haberler

Altınözü'nde Komşu İki Aile Arasında Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yeri güvenlik önlemleri altında, jandarma soruşturma başlattı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada İ.K. (43) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tepehan Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K., tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

