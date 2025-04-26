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Hatay'da Ağaçta Asılı Kalan Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da Ağaçta Asılı Kalan Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Belen ilçesindeki Sarımazı Mahallesi'nde, ayağına ip takılı leylek, itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan kurtarıldı. Leyleğin ayağına dolanan ip kesilerek serbest bırakıldı ve doğaya yeniden kavuşması için ilgili ekiplere teslim edilecek.

Hatay'ın Belen ilçesinde ağaçta asılı kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarımazı Mahallesi'nde, ayağına ip takılan leyleğin çam ağacında asılı kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Merdiven yardımıyla leyleğe ulaşarak bulunduğu yerden kurtaran itfaiye ekipleri, daha sonra leyleğin ayağına dolanan ipi keserek çıkardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, kurtarılan leyleğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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