Hatay'da adliye yakınında silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Hatay'da adliye yakınında silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Sedat İskenderoğlu - Güncel
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Hatay'da adliye yakınında silahlı kavga: 1 yaralı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, adliye yakınında çıkan silahlı kavgada bir kişi sırtından vurularak yaralandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, adliye yakınında çıkan silahlı kavgada bir kişi sırtından vurularak yaralandı.

Olay, saat 16: 30 sıralarında Dörtyol Adliyesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Ö. ile kimliği belirsiz bir şüpheli tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli yanında taşıdığı tabancayla Burak Ö.'yü sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Burak Ö.'yü yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Güncel

Dörtyol Güncel Haberler

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