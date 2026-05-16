Hatay'da kaybolan Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları 87'nci günde başlatıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan için arama çalışmaları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin çağrısı üzerine 87. günde yeniden başlatıldı. 73 personel katılımıyla ormanlık alanda detaylı arama yapılıyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat'ta kaybolan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları, yeniden başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin çağrısının ardından tekrar başlatılan arama çalışmalarına 73 görevli personel katıldı.

Çalışmak için Van'dan Hatay'a gelen Uğur Çalışkan, 19 Şubat 2026'da Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde kuzenleriyle birlikte kaldığı apart otelin 2'nci katındaki odasından sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle pencereden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmayı deneyen Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

7'NCİ GÜNDE ELBİSELERİ BULUNDU

Kayıp başvurusunun ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 7'nci gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. Ancak aradan geçen 87 güne rağmen Çalışkan'a ait başka bir ize rastlanmadı.

AĞABEYİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan, sanal medyada video paylaşarak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den kardeşinin bulunması için yardım istedi. Çalışkan, Bakan Mustafa Çiftçi'ye seslenerek, "Biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir Uğur'a ulaşamıyoruz. Ormandaysa neden bulunamadı, şehirdeyse neden tespit edilemedi? Bizi görün, bizi duyun. Bir aile perişan durumda. Lütfen, Uğur nerede" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN 'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ' MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarık Çalışkan'ın sanal medyada yardım istediği paylaşıma yanıt verdi. Bakan Çiftçi paylaşımda, "Değerli kardeşim; konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi ) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

ARAMALAR 87'nci GÜNDE YENİDEN BAŞLATILDI

87 gündür kayıp olan Uğur Çalışkan için arama çalışmaları, kıyafetlerinin bulunduğu noktada yeniden başlatıldı. Çalışmalara 24 AFAD personeli, 35 jandarma personeli ve 14 STK gönüllüsü katıldı. Ekipler, Fırnız Yaylası'nda ilk ayak izi olarak değerlendirilen bölge ile vadi ve dağlık alanlarda detaylı arama yaptı. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda ekipler, belirlenen güzergahlarda tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Uğur Çalışkan'a ulaşılması için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
