Hatay'da sahipsiz hayvanlar için inşa edilen 75 bin metrekarelik merkezde sona yaklaşıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde sahipsiz hayvanlar için inşa edilen 75 bin metrekarelik bakımevi ve rehabilitasyon merkezi, Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak. Merkezde 10 bin hayvana yuva olacak, ayda 10 ton mama üretilecek.

Hatay'ın Belen ilçesinde sahipsiz hayvanlar için inşa edilen 75 bin metrekarelik bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin bu ay hizmete açılması planlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesince geçen yıl eylülde Çakallı Mahallesi'nde yapımına başlanan merkezde doğal yaşam alanı, tedavi odası, veterinerlik, sahiplendirme bölümü, mama üretim tesisi yer alacak.

İlk etapta 10 bin hayvana yuva olacak 42 bin metrekaresi kapalı 75 bin metrekarelik merkezde, sahipsiz kedi ve köpeklerin yanında anaç hayvanlara da bakılacak.

Yapımında sona yaklaşılan merkezde, hayvanlara sağlık ve bakım hizmeti verilecek, ayda 10 ton mama üretilecek.

Kurban Bayramı öncesi hizmete alınması planlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, bir yandan 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin inşasına katkı sağlarken, diğer yandan da bu merkezi yaptıklarını söyledi.

Merkezin ilçe belediyelerine de katkı sağlayacağını ifade eden Öntürk, "Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir barınak yapalım, ilçe belediyelerimiz de kendi sınırlarındaki sahipsiz hayvanlarımızı toplayıp bizlere teslim etsinler, biz de burada onlara gayet güzel şekilde bakalım istedik." dedi.

Öntürk, yapımı büyük ölçüde tamamlanan merkezi Kurban Bayramı öncesi açmayı planladıklarını belirtti.

Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin kente "hayırlı olmasını" dileyen Öntürk, "Türkiye'ye örnek bir tesis olduğunu düşünüyorum. Hayvanlarımızı seviyoruz. Onlara inşallah barınağımızda güzel şekilde bakarız, sağlıklarıyla ilgileniriz. Barınağımız hayvan sahiplenmek isteyenlere her zaman açık olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
