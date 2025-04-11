Hatay'da 7 Katlı Bina Dronla Yıkım Anı ile Görüntülendi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkım sürecinde, 7 katlı bir bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı dron ile kaydedildi.
7 katlı binanın yerle bir olma anı böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar dronla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise dron ile saniye saniye kaydedildi. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - Güncel