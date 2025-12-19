Haberler

Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da aranan dolandırıcılık hükümlüsü A.B., saklandığı giysi dolabında emniyet ekipleri tarafından ele geçirildi. A.B., 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

Hatay'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı giysi dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B'nin saklandığı adresi tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüğü saklandığı gardıropta yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler

Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
'İmralı'da Öcalan'a özel konut yapılıyor' iddialarına Bakan Tunç noktayı koydu

İmralı'da Öcalan'a özel konut mu yapılıyor?
title