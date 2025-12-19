Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
Hatay'da aranan dolandırıcılık hükümlüsü A.B., saklandığı giysi dolabında emniyet ekipleri tarafından ele geçirildi. A.B., 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.
Hatay'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı giysi dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B'nin saklandığı adresi tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüğü saklandığı gardıropta yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel