Hatay'da 4 yakınını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Güzelburç Mahallesi'nde 6 Eylül'de, tartıştığı dini nikahlı eşi E.Ş. ile kızı G.Y, akrabaları D.I. ve B.Ş'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayda yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Olay
Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 6 Eylül'de, tartıştığı dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayarak kaçan M.Y. polis ekiplerince yakalanmıştı.