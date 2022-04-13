Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri,15 MA 0729 plakalı otomobille göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Antakya-Belen kara yolunda otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu organizatörler N.E. ve B.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.