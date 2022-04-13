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Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri,15 MA 0729 plakalı otomobille göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Antakya-Belen kara yolunda otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu organizatörler N.E. ve B.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Göçmen, Hatay, Güncel, Haberler

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