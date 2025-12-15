Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.20'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 7 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel