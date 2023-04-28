Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Güncel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın Samandağ ilçesi, 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.15'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samandağ Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title