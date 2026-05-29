Hatay'da evinde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun babası tutuklandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 yaşındaki Poyraz Yetkin T.'nin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba Muhammet Emin T., madde bağımlısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi Eller Sokak'taki apartman dairesinde 3 yaşındaki Poyraz Yetkin T'nin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba Muhammet Emin T'nin (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Madde bağımlısı olduğu öne sürülen baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde babasıyla kalan 3 yaşındaki Poyraz Yetkin T'den haber alamayan aile yakınlarının ihbarı üzerine dün adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İkamete giden ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirlemiş, baba Muhammet Emin T. (30), Kösrelik Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına alınmıştı.