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Hatay'da 3 milyon TL'lik çalıntı malzeme ele geçirildi, 16 şüpheli tutuklandı

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Hatay'da 3 milyon TL'lik çalıntı malzeme ele geçirildi, 16 şüpheli tutuklandı
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Hatay'da hırsızlık olaylarına yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 16 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

HATAY'da hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirilirken, 16 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli soruşturma kapsamında, yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmalar kapsamında 24 ayrı ara yakalama gerçekleştirilirken, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 18 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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