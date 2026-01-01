Haberler

Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde bazı ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ş, Ş.K. ve İ.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
