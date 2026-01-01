Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde bazı ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ş, Ş.K. ve İ.T. yakalandı.
