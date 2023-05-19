Hatay'da 3 Bin 880 İş Yerinden 1453'ü Sahiplerine Teslim Edildi

Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay'da esnafların geçici iş yeri taleplerinin çok hızlı bir şekilde karşılandığını belirterek, yapımına başlanan 3 bin 880 iş yerinden 1453'ünün sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

HATAY Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay'da esnafların geçici iş yeri taleplerinin çok hızlı bir şekilde karşılandığını belirterek, yapımına başlanan 3 bin 880 iş yerinden 1453'ünün sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, beraberinde Kütahya Valisi Ali Çelik, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Merkez Valileri Osman Kaymak ve Aykut Pekmez ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (AFAD) toplantı düzenleyerek, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Hatay'da 1 milyon 62 bin 886 seçmenden 883 bin 992'sinin anayasal hakkını kullanıp, sandığa giderek oyunu kullandığını hatırlatan Bingöl, oy verme sürecinde seçmenlerin barınma, beslenme ve tahliye işlemlerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Bingöl, aynı uygulamanın 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde de yapılacağını dile getirdi.