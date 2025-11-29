Haberler

Hatay'da 250 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi
Güncelleme:
Samandağ ilçesinde yapılan operasyonda, 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ile birlikte 7 kilogram nargile tütünü ve 4 paket kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele çalışmaları kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 7 kilogram nargile tütünü ve 4 paket kaçak çay ele geçirdi.

Polis, otomobil sürücüsü N.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

