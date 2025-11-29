Hatay'da 250 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi
Samandağ ilçesinde yapılan operasyonda, 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ile birlikte 7 kilogram nargile tütünü ve 4 paket kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele çalışmaları kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 7 kilogram nargile tütünü ve 4 paket kaçak çay ele geçirdi.
Polis, otomobil sürücüsü N.K'yi gözaltına aldı.