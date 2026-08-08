Yayladağı'nda Aba Güreşi Festivali Başladı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 24. Geleneksel Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kortej, çelenk sunumu ve ödül törenleriyle başladı. Sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona eren ilk gün, yoğun katılımla gerçekleşti.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen 24. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.
İlçede kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğin ardından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Festival kapsamında düzenlenen tütün dizme, fotoğraf yarışması ve satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Etkinliğe, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Günün son etkinliğinde sanatçı Kıraç sahne aldı. Kıraç'ın seslendirdiği eserlere katılımcılar da eşlik etti.