Hatay'da 23 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Hatay'da 23 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 23 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Programda çocuklara bisiklet ve oyuncak hediye edildi. Vali Yardımcısı Can Atak, etkinliğin hayır şartı gereği yapıldığını belirtti.

Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 23 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

Vali Yardımcısı Can Atak, bir restoranda düzenlenen programda, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartının yerine getirilmesi için sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlattı.

Etkinlikte sünnet ettirilen 23 çocuğa bisiklet ve oyuncak hediye edildi.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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