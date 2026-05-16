Hatay'da 2 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. ve Ö.Ö.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Salim Taş