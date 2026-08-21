Hatay'da 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, römorkunda 2 bin 114 saka kuşu ele geçirilen traktörün sürücüsüne 19 milyon 871 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıgören Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolü sırasında bir traktörü durdurdu.

Ekipler, traktör ve römorkta yaptığı aramada, 2 bin 114 saka kuşu ele geçirdi.

Sürücü C.S'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 19 milyon 871 bin 600 lira ceza uygulandı.

Saka kuşları ise doğal yaşam ortamına salındı.

Kaynak: AA