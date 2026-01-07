Haberler

Hatay'da tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı

Güncelleme:
Samandağ ilçesinde, M.Y. adlı 17 yaşındaki genç kız, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası iki şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tabancayla vurulan 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde annesiyle yaşadığı öğrenilen M.Y'ye (17), henüz kimliği öğrenilemeyen kişi tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
