Arsuz ilçesinde 1510 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda 1510 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Övündük Mahallesi'nde sahte içki bulunduğu belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 1510 litre içki ele geçiren ekipler, şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar