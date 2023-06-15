Hatay'da 11 adrese operasyon: Yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

HATAY - Hatay'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu tacirliği yapan şüphelilere yönelik 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçelerinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 11 adres belirlenerek eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adresler yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kartuş, 27 kök hint keneviri, 3.8 gram esrar, 5.1 gram eroin, 27.65 gram metanfetamin, 1 adet hap, 2 adet hassas terazi, 35 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.