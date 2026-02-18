Haberler

Hatay'da Balık Istifi Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Hatay'da Balık Istifi Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Güncelleme:
Hatay'da polisin durdurduğu otomobilde 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör ele geçirildi. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi, organizatör tutuklandı.

HATAY'da polisin durdurduğu otomobilde balık istifi halde yolculuk yapan 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Organizatör olan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine takibe alınan otomobili durdurdu. Araçta balık istifi halde yolculuk yapan 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan organizatör, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
