Hatay'da Balık Istifi Kaçak Göçmen Operasyonu: 10 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Hatay'da polisin durdurduğu otomobilde 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör ele geçirildi. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi, organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine takibe alınan otomobili durdurdu. Araçta balık istifi halde yolculuk yapan 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan organizatör, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı