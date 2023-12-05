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Hatay'da 10 Bin Kutu İlaç Depoda Ele Geçirildi

5 Aralık 2023 13:42 Son Güncelleme: 13:44 Abone Ol

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir depoda stoklandığı tespit edilen 10 bin kutu ilaç ele geçirildi. Depoda, diyabet, astım, bronşit, tansiyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan çeşitli markalarda ilaçlar bulunuyordu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.