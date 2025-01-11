Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öntürk, İskenderun Belediyesi 3 Nolu Tesis'te düzenlenen programda, etkinliğe katılan gazetecilerin gününü kutladı.

Kent genelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Öntürk, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve cemiyet başkanları da katıldı.