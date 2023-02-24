Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna çok konuşulacak yanıt

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Şehrin zor durumda olduğunu ve bırakıp kaçmanın olmayacağını belirten Savaş, "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. Hep beraber istifa edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım. Kim ceza alırsa, bu kendim için dahil." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Deprem sonrası Hatay'daki son durumu paylaşan Savaş, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

Lütfü Savaş istifa ile ilgili şunları söyledi:

"Beldelerde teknik adam olmadığı için doğru dürüst. Her işi bir kişiye yaptırıyorsunuz. Niçin odalar devre dışı bırakıldı? Müteahhitler daha hızlı, rahat hareket etsin diye. Yıkılmış bir belediyeden bahsediyoruz. 1995 yılından devraldığımız binanın arşivi yok. Arşivi topluyoruz. Şehir şu anda o kadar zor durumda ki, bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe iktidara mensup. İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım. Kim ceza alırsa, bu kendim için dahil.

"SUÇLU İSE 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUÇLU"

Burada hükümetin imar afları, aldığı 2013 yılında bütün odaları bir tarafa konup, inşaat izinlerinin belediyenin yüklenmesi doğru mu? Her belediyede teknik adam var mı, yok mu? Teknik adamı olmayan beldelere bu kadar sorumluluk vermek doğru mu? Şu anda 45 bin hayatını kaybetti. Sadece CHP'li belediye başkanı suçlu değildir. Suçlu ise 11 büyükşehir belediye başkanı suçlu. Bütün odaları bu işten el çektiren hükümet suçlu. İkide bir yasa çıkarıp da 'Ben sizi affediyorum' deyip ölüme terk eden hükümet suçlu. Bu 10 belediyenin 8 tanesi iktidar parasına ait."