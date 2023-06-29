Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Serinyol-Madenli yolunu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya, Belen, Arsuz trafiğine nefes aldıracak, Antakya-Arsuz arası seyahat edecek Hataylılara çok daha konforlu ve huzurlu bir yolculuk imkanı sağlayacak Serinyol-Madenli yolunu yıl sonuna kalmadan bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya, Belen, Arsuz trafiğine nefes aldıracak, Antakya-Arsuz arası seyahat edecek Hataylılara çok daha konforlu ve huzurlu bir yolculuk imkanı sağlayacak Serinyol- Madenli yolunu yıl sonuna kalmadan bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem öncesi projesi tamamlanarak çalışmalara başlanan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle çalışmaları yavaşlayan Serinyol- Madenli yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, hafta sonları özellikle sabah ve akşam saatlerinde Belen üzerinde trafikte büyük tıkanmalar meydana geldiğini hatırlatarak, Serinyol- Madenli yolu tamamlandığında Antakya-Arsuz arası mesafenin Belen ilçesinden geçen yola oranla çok daha kısa olacağının altını çizdi.

Savaş, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti

"Şu anda yol çalışmasının tam ortasındayız. Çerçikaya mahallesine yakın bir bölgede iş makinalarımız çalışmakta. Serinyol'dan Madenli mahallesine giden bu yol, Belen ilçesinden geçen yola oranla çok daha kısa olacak ve yolu kullanan sürücülerimize orman içerinden geçen çok daha zevkli bir seyahat imkanı sunacak. Deprem öncesi çalışmalarına başladığımız Serinyol-Madenli yol çalışmaları deprem nedeniyle maalesef yavaşlamıştı. Deprem sonrası iki ayrı müteahhitlik firması, iki ayrı koldan yol çalışmalarına başladı ve çalışmalar süratle devam ediyor. Amacımız bu yıl bitmeden yolu bitirerek insanlarımızın daha huzurlu yolcuklar geçirmesi için hizmete sunmak. Biliyorsunuz ki hafta sonları özellikle sabah ve akşam saatlerinde Belen üzerinde trafikte büyük tıkanmalar meydana geliyor. Özellikle deprem sonrası Arsuz İlçesi'nin nüfusu 3-4 kat arttı. Depremde yıkımın çok fazla olduğu Antakya ve Defne ilçelerindeki insanlarımızın büyü bir çoğunluğu bu bölgeye yerleşti ve işlerine bu bölgeden gidiş geliş yapıyorlar. Bu yol sayesinde insanlarımız mesailerine daha rahat gidip gelebilecek."

"YARALARIMIZI SARMAKLA UĞRAŞIYORUZ"

Büyük bir deprem yaşadıklarını hatırlatan Başkan Savaş, "Büyük bir deprem yaşadık ve yaralarımızı sarmakla uğraşıyoruz ancak bütün kayıplarımıza rağmen gelecek nesillerimize hitap edecek hizmetler üretmek lazım. Bu da onlardan bir tanesi. İnşallah el birliği ile yıl sonuna kadar yolumuzu tamamlayarak açmak istiyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.