Hatay Barınma Mağdurlarından Meclis Ziyareti

(ANKARA) - Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, Hatay Numune Mahallesi Barınma Mağdurları Platformu ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.

DEM Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada, Hatay Numune Mahallesi Barınma Mağdurları Platformu ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyetin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ettiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hatay İskenderun'da Numune Mahallesinde yaşayan yurttaşlar (Numune Mahallesi Barınma Mağdurları Platformu) Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve Urfa Milletvekilimiz Dilan Kunt Ayan ile bir araya geldi. 6 Şubat depremi ardından AFAD yetkilileri tarafından evlerine oturulabilir raporu verilmesine rağmen şimdi heyelan riski nedeni ile evlerinin boşaltılmasının istendiğini dile getiren yurttaşlar, barınma haklarının garanti altına alınması taleplerini ilettiler. Bizler de depremin yaralarının halen sarılmadığı Hataylıların en büyük sorunu olan barınma meselesinin acilen çözümü için taleplerini her zeminde dile getireceğimizin sözünü yineledik.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyet Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli ve milletvekillerimizle Meclis'te bir araya geldi. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve mücadele zeminlerini ortaklaştırma üzerine görüş alışverişinde bulunuldu."