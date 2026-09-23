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Hatay Antakya'da taş ocağı şantiyesinde devrilen iş makinesinde 1 işçi öldü

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Hatay Antakya'da taş ocağı şantiyesinde devrilen iş makinesinde 1 işçi öldü
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Hatay Antakya'da taş ocağı şantiyesinde iş makinesi bilinmeyen nedenle devrildi, araçtaki 1 işçi yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi; cenaze incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde taş ocağı şantiyesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

Karlısu Mahallesi'ndeki şantiyede kullanılan iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki işçi Ömer Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bolat'ın cenazesi, incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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